Путин пожаловался президенту Финляндии, что переговоры с Украиной остановились

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы Кремля.

Во время разговора Путин заявил, что переговоры между Украиной и Россией, якобы, приостановлены Киевом, а наша страна не проявляет заинтересованности в перемирии.

"Лидеры также обсудили ситуацию на Украине. Владимир Путин, в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьёзном и конструктивном диалоге", - пишет пресс-служба Кремля.