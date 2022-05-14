Путин пожаловался президенту Финляндии, что переговоры с Украиной остановились

Президент Финляндии Саули Ниинистьо позвонил главе Кремля Владимиру Путину. Последний пожаловался на переговоры с Украиной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы Кремля.
Во время разговора Путин заявил, что переговоры между Украиной и Россией, якобы, приостановлены Киевом, а наша страна не проявляет заинтересованности в перемирии.
"Лидеры также обсудили ситуацию на Украине. Владимир Путин, в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьёзном и конструктивном диалоге", - пишет пресс-служба Кремля.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Саули Ниинистьо лично позвонил Путину, чтобы сообщить о том, что Финляндия намерена вступить в состав НАТО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.