Путін поскаржився президенту Фінляндії, що переговори з Україною зупинилися

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо зателефонував голові Кремля Володимиру Путіна. Останній поскаржився на переговори з Україною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт голови Кремля.
Під час розмови Путін заявив, що переговори між Україною та Росією, нібито, призупинені Києвом, а наша країна не виявляє зацікавленості у перемир’ї.
"Лідери також обговорили ситуацію в Україні. Володимир Путін, зокрема, поділився оцінками стану переговорного процесу між російськими та українськими представниками, фактично призупиненого Києвом, який не виявляє зацікавленість у серйозному та конструктивному діалозі", - пише пресслужба Кремля.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Саулі Нііністьо особисто зателефонував Путіну, аби повідомити про те, що Фінляндія має намір вступити до складу НАТО.
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