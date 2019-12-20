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Путин повлиял на мнение Трампа об Украине, - WP

Новости » В мире     20.12.2019 - 12:19
Путин повлиял на мнение Трампа об Украине, - WP
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Reuters)

Трамп ухватился за теорию, что Украина мешала ему выиграть выборы

Президент США Дональд Трамп после победы на выборах ухватился за теорию, что Украина пыталась помешать ему возглавить Белый дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание Washington Post.

Так, после частной встречи в июле 2017 года с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге Трамп стал настаивать на том, что Украина работала над его поражением, согласно многочисленным сведениям бывших чиновников.

"Резкое сопротивление Трампа сведениям американских спецслужб о том, что Россия систематически вмешивалась в выборы США в 2016 году - и обвинение, которое он вместо этого возложил на конкурирующую страну, заставило многих его советников думать, что сам Путин помог развить идею виновности Украины", - говорится в материале.

Один бывший высокопоставленный чиновник из Белого дома сообщил, что Трамп даже однажды прямо заявил, что "Украина - настоящий преступник", потому что ему об этом сказал Путин.

Напомним, вчера на пресс-конференции Путин заявил, что "исконно русские территории" при создании СССР были переданы Украине. В частности, он заявил, что все "Причерноморье, западные земли были переданы Украине "со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине, потому что Украина была сельской территорией". В МИД Украины отреагировали на заявление президента РФ.

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Новости Украины Владимир ПутинДональд Трамп
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