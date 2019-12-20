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Путін вплинув на думку Трампа про Україну, - WP

Новини » В світі     20.12.2019 - 12:19
Путін вплинув на думку Трампа про Україну, - WP
Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (Reuters)

Трамп вхопився за теорію, що Україна заважала йому виграти вибори

Президент США Дональд Трамп після перемоги на виборах вхопився за теорію, що Україна намагалася перешкодити йому очолити Білий дім. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання Washington Post.

Так, після приватної зустрічі в липні 2017 року з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20 в Гамбурзі Трамп став наполягати на тому, що Україна працювала над його поразкою, згідно з численними повідомленнями колишніх чиновників.

"Різкий опір Трампа відомостями американських спецслужб про те, що Росія систематично втручалась у вибори США у 2016 році - і обвинувачення, яке він замість цього поклав на конкуруючу країну, змусило багатьох його радників думати, що сам Путін допоміг розвинути ідею винності України", - йдеться в матеріалі.

Один колишній високопоставлений чиновник з Білого дому повідомив, що Трамп навіть одного разу прямо заявив, що "Україна - справжній злочинець", тому що йому про це сказав Путін.

Нагадаємо, вчора на прес-конференції Путін заявив, що "споконвічно російські території" при створенні СРСР були передані Україні. Зокрема, він заявив, що всі "Причорномор'я, західні землі були передані Україні" з дивним формулюванням для підвищення процентного співвідношення пролетаріату в Україні, тому що Україна була сільською територією". У МЗС України відреагували на заяву президента РФ.

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