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В МИД отреагировали на заявление Путина о "русских землях"

Новости » Политика     20.12.2019 - 10:59
В МИД отреагировали на заявление Путина о "русских землях"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Речь идет о заявлении Путина, что юго-восточная Украина является якобы "исконно русской территорией"

Министерство иностранных дел Украины ответит на высказывания президента России Владимира Путина об украинских землях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, речь идет о заявлении Путина, что юго-восточная Украина является якобы "исконно русской территорией".

"Мы однозначно осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины. Это заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем и никакой нарратив Путина, никакие его выдумки не будут работать на нас. Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях",- заявил Боднар.

Напомним, вчера на пресс-конференции Путин заявил, что "исконно русские территории" при создании СССР были переданы Украине. В частности, он заявил, что все "Причерноморье, западные земли были переданы Украине "со странной формулировкой для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине, потому что Украина была сельской территорией".

Путин назвал такое решение "странным" и добавил, что "теперь мы с этим разбираемся".

Также российский лидер сказал, что встреча в нормадском формате в апреле 2020 состоится, "если будут позитивные изменения". При этом, он отметил, что некие позитивные изменения есть, в частности продлен закон об особом статусе Донбасса.

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