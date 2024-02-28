Путін не поважає нікого і не хоче дозволяти нікому жити вільно, - Зеленський

"Путін не поважає нікого і не хоче дозволяти нікому жити вільно. І саме в цьому сенс його війни. Саме тому, якщо його не зупинити зараз, він буде розширювати цю агресію. Україна підкреслює - ми всі у Європі маємо бути готовими захищати свій суверенітет, національну гідність та спосіб життя наших народів", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що Росія має значні інструменти для дестабілізації ситуації у багатьох країнах. І може діяти від прямої агресії до гібридних ударів через спеціальні політичні операції, щоб провокувати розколи в інших суспільствах. Росія може діяти через дезінформацію, економічний тиск, поширення корупції, використання енергоресурсів як політичної зброї.

"Ми маємо разом позбавляти Росію можливості ламати наше життя", - заявив президент.

Переговори з Росією

У грудні минулого року американське видання The New York Times повідомило з посиланням на джерела, що російський диктатор Володимир Путін нібито надсилає "сигнали" Заходу про бажання заморозити війну проти України і почати переговори.

У публікації йшлося, що за словами двох близьких до Кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях. Такі ж сигнали Путін також посилав роком раніше - восени 2022 року.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Москві дійсно хочуть якнайшвидшого завершення війни, попри заяви російської пропаганди. Цього хоче і Україна, але на власних умовах та відповідно до міжнародного права.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль може використати "сигнали" для Заходу про нібито готовність поставити війну проти України "на паузу" для спроби знизити оборонну допомогу країн-партнерів. Експерти нагадали, що подібні маніпуляції з боку російського диктатора Путіна вже були, зокрема, на тему переговорів.

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