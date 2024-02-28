Путин не уважает никого и не хочет разрешать никому жить свободно, - Зеленский

"Путин не уважает никого и не хочет позволять никому жить свободно. И именно в этом смысл его войны. Именно поэтому, если его не остановить сейчас, он будет расширять эту агрессию. Украина подчеркивает - мы все в Европе должны быть готовы защищать свой суверенитет, национальное достоинство и образ жизни наших народов", - сказал Зеленский.

Он отметил, что у России есть значительные инструменты для дестабилизации ситуации во многих странах. И может действовать от прямой агрессии до гибридных ударов из-за специальных политических операций, чтобы провоцировать расколы в других обществах. Россия может действовать через дезинформацию, экономическое давление, распространение коррупции, использование энергоресурсов в качестве политического оружия.

"Мы должны вместе лишать Россию возможности ломать нашу жизнь", - заявил президент.

Переговоры с Россией

В декабре прошлого года американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что российский диктатор Владимир Путин якобы посылает "сигналы" Западу о желании заморозить войну против Украины и начать переговоры.

В публикации говорилось, что, по словам двух близких к Кремлю бывших высокопоставленных российских чиновников, а также американских и международных чиновников, Путин предлагает заморозить боевые действия на нынешних линиях. Такие же сигналы Путин также посылал годом ранее – осенью 2022 года.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в Москве действительно хотят скорейшего завершения войны, несмотря на заявления российской пропаганды. Этого хочет и Украина, но на собственных условиях и в соответствии с международным правом.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль может использовать "сигналы" для Запада о якобы готовности поставить войну против Украины "на паузу" для попытки снизить оборонную помощь стран-партнеров. Эксперты напомнили, что подобные манипуляции со стороны российского диктатора Путина уже были, в частности, по теме переговоров.

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