ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Путин потребовал "умных" и высокоточных боеприпасов для армии РФ

Новости » Политика    22.11.2018 - 16:38
Путин потребовал "умных" и высокоточных боеприпасов для армии РФ
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Российский президент требует просчитать необходимое для армии РФ количество ракет и боеприпасов

Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) задачу сократить технологические циклы производства "умных" ракет и боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Отмечается, что Путин также требует просчитать оптимальное количество ракет и боеприпасов для гарантированного выполнения задач российскими армией и флотом.

"Продукция должна быть современной, высокого качества. Нужны, конечно, не пресловутые "болванки", а "умные", высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружения. И потом - на что обращаю внимание - существенно экономят финансовые средства ", - сказал Путин во время совещания, посвященного развитию боеприпасной отрасли ОПК.

Российский президент подчеркнул, что задачи, решение которых раньше достигались с помощью дорогостоящих систем вооружения, сегодня могут быть решены с использованием дешевых систем, но с применением современных высокоточных боеприпасов.

"Безусловно, продукция отрасли становится все более сложной, высокотехнологичной, большинство образцов имеют длительные циклы изготовления, которые определяются мощностью не только предприятий, которые осуществляют финальную сборку, но и заводов-поставщиков комплектующих, а также уровнем обеспеченности сырьем и материалами", - сказал Путин. Однако, подчеркнул он, "нужно стремиться сокращать технологический цикл производства ракет и боеприпасов".

Президент РФ заявил, что по итогам совещания правительству и профильным ведомствам "будут даны соответствующие поручения".

Напомним, накануне министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что угроза полномасштабной открытой агрессии со стороны Российской Федерации (РФ) остается.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент РФ Владимир Путин мечтает "демонтировать Евросоюз".

Путин поручил изучить вопрос продления договора о транзите газа через Украину, - Лавров Путин считает "бессмысленной" встречу в нормандском формате до выборов в Украине
Новости Украины Владимир Путин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь