Путин потребовал "умных" и высокоточных боеприпасов для армии РФ

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Российский президент требует просчитать необходимое для армии РФ количество ракет и боеприпасов

Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) задачу сократить технологические циклы производства "умных" ракет и боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Отмечается, что Путин также требует просчитать оптимальное количество ракет и боеприпасов для гарантированного выполнения задач российскими армией и флотом.

"Продукция должна быть современной, высокого качества. Нужны, конечно, не пресловутые "болванки", а "умные", высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружения. И потом - на что обращаю внимание - существенно экономят финансовые средства ", - сказал Путин во время совещания, посвященного развитию боеприпасной отрасли ОПК.

Российский президент подчеркнул, что задачи, решение которых раньше достигались с помощью дорогостоящих систем вооружения, сегодня могут быть решены с использованием дешевых систем, но с применением современных высокоточных боеприпасов.

"Безусловно, продукция отрасли становится все более сложной, высокотехнологичной, большинство образцов имеют длительные циклы изготовления, которые определяются мощностью не только предприятий, которые осуществляют финальную сборку, но и заводов-поставщиков комплектующих, а также уровнем обеспеченности сырьем и материалами", - сказал Путин. Однако, подчеркнул он, "нужно стремиться сокращать технологический цикл производства ракет и боеприпасов".

Президент РФ заявил, что по итогам совещания правительству и профильным ведомствам "будут даны соответствующие поручения".

Напомним, накануне министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что угроза полномасштабной открытой агрессии со стороны Российской Федерации (РФ) остается.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент РФ Владимир Путин мечтает "демонтировать Евросоюз".