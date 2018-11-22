Путін вимагає від ОПК "розумних" і високоточних боєприпасів

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Російський президент вимагає прорахувати необхідну армії кількість ракет і боєприпасів

Президент Російської Федерації Володимир Путін поставив російському оборонно-промисловому комплексу (ОПК) завдання скоротити технологічні цикли виробництва "розумних" ракет і боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Зазначається, що Путін також вимагає прорахувати оптимальну кількість ракет і боєприпасів для гарантованого виконання завдань російськими армією і флотом.

"Продукція повинна бути сучасною, високої якості. Потрібні, звичайно, не горезвісні "болванки", а "розумні", високоточні боєприпаси, які підвищують можливості як діючих, так і перспективних систем озброєння. І потім - на що звертаю увагу - істотно економлять фінансові кошти ", - сказав Путін під час наради, присвяченої розвитку боєприпасної галузі ОПК.

Російський президент наголосив, що завдання, вирішення яких раніше досягалося за допомогою дорогих систем озброєння, сьогодні можуть бути вирішені з використанням дешевих систем, але із застосуванням сучасних високоточних боєприпасів.

"Безумовно, продукція галузі стає все більш складною, високотехнологічної, більшість зразків мають тривалі цикли виготовлення, які визначаються потужністю не лише підприємств, які здійснюють фінальну збірку, але і заводів-постачальників комплектуючих, а також рівнем забезпеченості сировиною і матеріалами", - сказав Путін. Проте, підкреслив він, "потрібно прагнути скорочувати технологічний цикл виробництва ракет і боєприпасів".

Президент РФ заявив, що за підсумками наради уряду і профільним відомствам "будуть надані відповідні доручення".

Нагадаємо, напередодні міністр оборони України Степан Полторак заявив, що загроза повномасштабної відкритої агресії з боку Російської Федерації (РФ) залишається.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент РФ Володимир Путін мріє "демонтувати Євросоюз".