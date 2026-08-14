Путін поставив військовим цинічну мету щодо ЄС і НАТО на 2026 рік, - NYT

Росія розгортає масштабну операцію для дестабілізації Європи, а головною метою Кремля на 2026 рік є розвал НАТО та ЄС зсередини. Для випробування цієї стратегії Москва обрала Молдову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За даними джерел у західних розвідках, російський диктатор Володимир Путін оголосив свої плани під час закритого брифінгу для російського військового командування. Це сталося невдовзі після того, як він публічно звинувачував Захід у "розпалюванні істерії" щодо загроз з боку РФ.
У нинішній ієрархії пріоритетів Кремля визначено два головні завдання: завоювання України і встановлення контролю над Молдовою.
У Москві розраховують захопити південь України, щоб створити сухопутний коридор до невизнаного Придністров'я та отримати плацдарм для тиску на Альянс.
Журналісти вивчили багато документів і поспілкувалися з представниками спецслужб США та Європи. З'ясувалося, що російська військова розвідка (ГРУ) організувала вишколи для молодих молдован у Сербії, Боснії та під Москвою.
Там їх навчали:
Окремим напрямком стала масштабна система купівлі голосів, якою керував молдовський бізнесмен Ілан Шор під контролем російського посадовця Сергія Кирієнка.
До мережі залучили понад 150 тисяч людей, а лише перед референдумом 2024 року активістам виплатили майже 20 млн доларів. Крім того, до агітації за 1000 доларів залучали православних священників.
Пік російської операції припав на парламентські вибори у Молдові 28 вересня 2025 року. Російські хакери зламали системи ЦВК, а підготовлені бойовики планували силові акції.
Завдяки сотням обшуків та затриманням з боку правоохоронців масових заворушень вдалося уникнути, а прозахідна партія Маї Санду здобула понад 50% голосів.
Втім, у розвідці наголошують, що Кремль не зупинився і розраховує на тривалу кампанію дестабілізації. Публічно Москва заперечує втручання у внутрішні справи Молдови та спроби підірвати Захід.
Нагадаємо, 9 серпня поблизу села Крокмаз у Молдові пролунав потужний вибух. На місці події виявили уламки бойового безпілотника, який у молдовській поліції назвали "дроном-ракетою".
Зазначимо, наступного дня Кишинів відкликав свого посла з Росії та заявив, що інцидент є серйозним порушенням суверенітету країни.
Пізніше міністр оборони Молдови повідомив, що безпілотник, який вибухнув біля села Крокмаз, виявився російським.