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Не такий, як попередні: Молдова остаточно визначила, чий дрон вибухнув біля Крокмаза

20:17 12.08.2026 Ср
2 хв
Радари молдовської армії досі не покривають увесь повітряний простір країни
aimg Валерія Абабіна
Не такий, як попередні: Молдова остаточно визначила, чий дрон вибухнув біля Крокмаза Фото: Молдова визначила походження дрона, що вибухнув (mai gov md)
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Дрон, який вибухнув біля села Крокмаз у Штефан-Водському районі, виявився російським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Молдови Анатолія Носатого, яку передає newsmaker.md.

Що встановили молдовські спеціалісти

За словами Носатого, фахівці вже вивчають дрон, який упав і вибухнув поблизу села Крокмаз. За попередньою інформацією, це російський безпілотник.

Точну модель БпЛА встановлять пізніше - після цього міністр обіцяє оприлюднити всю інформацію про інцидент.

Окремо міністр звернув увагу на те, що ця модель дрона більш просунута порівняно з тими, які раніше опинялися на території Молдови.

"Росія продовжує загрожувати безпеці Молдови. Останні два інциденти з порушенням повітряного простору нашої країни - це загроза безпеці громадян. Щодо інциденту в Крокмазі - наші спеціалісти вивчають вибуховий об'єкт і, за попередньою інформацією, це російський дрон. Це більш просунута модель порівняно з тими, що опинялися на нашій території раніше", - зазначив Носатий.

Проблеми з протиповітряною обороною

Міністр визнав, що радари, якими користується Національна армія Молдови для захисту населення від дронів, поки не покривають увесь повітряний простір країни. Він нагадав, що оборонний бюджет Молдови - "найменший у Європі".

Водночас молдовська армія вже закуповує засоби ППО - для того, щоб не лише виявляти, а й збивати ворожі дрони, що залітають на територію країни.

"Російська агресія проти України продовжує загрожувати й нашій безпеці, тому ми маємо продовжувати інвестувати в оборонні спроможності армії", - додав міністр.

Нагадаємо, 9 серпня біля села Крокмаз пролунав потужний вибух - на місці знайшли фрагменти бойового безпілотника, який у молдовській поліції охарактеризували як "дрон-ракету".

Наступного дня Кишинів відкликав свого посла з РФ і назвав інцидент серйозним порушенням суверенітету.

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Атака дронів Російська Федерація Війна в Україні Молдова
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