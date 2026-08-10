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Молдова відкликає свого посла з РФ після інциденту з падінням дрона

14:45 10.08.2026 Пн
2 хв
Що наразі відомо про безпілотник, який вибухнув на території республіки?
aimg Юлія Капітонова
Молдова відкликає свого посла з РФ після інциденту з падінням дрона Фото: Цілком імовірно, це був "дрон-ракета" (Stefan Voda)
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Влада Молдови засуджує порушення повітряного простору її країни, внаслідок якого біля населеного пункту Крокмаз Штефан-Водського району вибухнув дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Молдови.

У дипломатичному відомстві наголосили, що рішуче засуджують інцидент, який стався в населеному пункті Крокмаз Штефан-Водаського району.

Саме там літальний апарат типу "дрон-ракета" не лише впав, а й також вибухнув.

"Цей інцидент є серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова і поставив під загрозу безпеку наших громадян", - вказано в заяві МЗС країни.

Окрім того, там нагадали, що Кишинів засуджує загарбницьку війну Російської Федерації проти України та її наслідки для безпеки всього регіону.

"У цьому контексті Міністерство закордонних справ відкликає посла Республіки Молдови в Москві для консультацій", - підсумували у відомстві.

Що відомо про падіння дрона в Молдові

9 серпня у Молдові пролунав потужний вибух, після якого спалахнула суха рослинність.

Трохи пізніше на місці події виявили фрагменти бойового безпілотника. Згідно з даними поліції внаслідок падіння об'єкта та його займання ніхто не постраждав.

У поліції Молдови заявили, що апарат, який вибухнув на території країни 9 серпня, є першим такого типу - його характеризують як "дрон-ракету".

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