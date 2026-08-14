Путин поставил военным циничную цель в отношении ЕС и НАТО на 2026 год, - NYT

Россия развертывает масштабную операцию по дестабилизации Европы, а главной целью Кремля на 2026 год является развал НАТО и ЕС изнутри. Для опробования этой стратегии Москва избрала Молдову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По данным источников в западных разведках, российский диктатор Владимир Путин объявил свои планы на закрытом брифинге для российского военного командования. Это произошло вскоре после того, как он публично обвинял Запад в "разжигании истерии" по поводу угроз со стороны РФ.
В нынешней иерархии приоритетов Кремля определены две главные задачи: завоевание Украины и установление контроля над Молдовой.
В Москве рассчитывают захватить юг Украины, чтобы создать сухопутный коридор в непризнанное Приднестровье и получить плацдарм для давления на Альянс.
Журналисты изучили множество документов и пообщались с представителями спецслужб США и Европы. Выяснилось, что российская военная разведка (ГРУ) организовала выучки для молодых молдован в Сербии, Боснии и под Москвой.
Там их учили:
Отдельным направлением стала масштабная система покупки голосов, которой руководил молдавский бизнесмен Илан Шор под контролем российского чиновника Сергея Кириенко.
К сети привлекли более 150 тысяч человек, а только перед референдумом 2024 активистам выплатили почти 20 млн долларов. Кроме того, к агитации за 1000 долларов привлекали православных священников.
Пик российской операции пришелся на парламентские выборы в Молдове 28 сентября 2025 года. Российские хакеры взломали системы ЦИК, а подготовленные боевики планировали силовые акции.
Благодаря сотням обысков и задержаниям правоохранителей массовых беспорядков удалось избежать, а прозападная партия Маи Санду получила более 50% голосов.
Впрочем, в разведке подчеркивают, что Кремль не остановился и рассчитывает на длительную кампанию по дестабилизации. Публично Москва отрицает вмешательство во внутренние дела и попытки подорвать Запад.
Напомним, 9 августа вблизи села Крокмаз в Молдове прогремел мощный взрыв. На месте происшествия обнаружили обломки боевого беспилотника, который в молдавской полиции назвали "дроном-ракетой".
Отметим, на следующий день Кишинев отозвал своего посла из России, заявив, что инцидент является серьезным нарушением суверенитета страны.
Позже министр обороны Молдовы сообщил, что взорвавшийся возле села Крокмаз беспилотник оказался российским.