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Путин может посетить Турцию в ближайшие дни, - местные СМИ

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Президент России Владимир Путин может в ближайшие дни посетить Турцию. Предполагается его участие в бизнес-встрече на высшем уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на star.com.tr.

Сообщается, что завтра, 18 мая, в Турцию приедет коммерческая делегация во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком, которое проведет встречи по вопросам экономики.

В рамках визита будут обсуждаться российские инвестиции в Турцию. Еще одной темой переговоров станут перебои с транспортировкой товарной продукции. Кроме того, будут предприняты шаги для выхода турецких компаний на российский рынок после ухода европейских.

Также на переговорах будет реализована инфраструктура бизнес-встречи высокого уровня между Турцией и Россией. Издание пишет, что ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган приглашал президента России Владимира Путина на деловую встречу на высоком уровне.

"В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни", - отмечает местное СМИ.

Обновлено от 11:30

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, визит Путина в Турцию не планируется, а подготовка к нему не ведется.

Напомним, в апреле Эрдоган пытался организовать встречу Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским для поиска разрешения военного конфликта между Россией и Украиной.

Однако, как отмечают западные партнеры, Москва пока не демонстрирует желания заключить мирное соглашение с Киевом.

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