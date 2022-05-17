Путін може відвідати Туреччину найближчими днями, - місцеві ЗМІ

Повідомляється, що завтра, 18 травня, до Туреччини приїде комерційна делегація на чолі з віце-прем'єром РФ Олександром Новаком, яке проведе зустрічі з питань економіки.

В рамках візиту будуть обговорюватися російські інвестиції в Туреччину. Ще однією темою переговорів стануть перебої з транспортуванням товарної продукції. Крім того, будуть зроблені кроки для виходу турецьких компаній на російський ринок після відходу європейських.

Також на переговорах буде реалізована інфраструктура бізнес-зустрічі високого рівня між Туреччиною і Росією. Видання пише, що раніше президент Реджеп Таїп Ердоган запрошував президента Росії Володимира Путіна на ділову зустріч на високому рівні.

"У зв'язку з цим очікується візит Путіна до Туреччини в найближчі дні", - зазначає місцеве ЗМІ.