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Путин поручил подготовить для Беларуси российскую вакцину от COVID-19

Москва, Понедельник 14 сентября 2020 20:30
Путин поручил подготовить для Беларуси российскую вакцину от COVID-19
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Максим Зайченко

Президент России Владимир Путин поручил подготовить для Беларуси российскую вакцину от коронавирусной болезни. Страна поучаствует в третьем этапе тестирования.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

"Отдельно остановились на участии Беларуси в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник". Путиным были даны соответствующие указания по подготовки первой партии поставок, которые будут предназначаться для Беларуси", - сказал он журналистам, комментируя результаты 4-часовых переговоров президентов в Сочи 14 сентября.

Напомним, в августе Путин объявил, что его страна первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.

Позже директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге сообщил, что организация приветствует все достижения в разработке вакцин, однако каждая вакцина должна проходить одни и те же клинические испытания, а российская вакцина пока протестирована лишь на нескольких десятках людей.

С октября должна начаться массовая вакцинация российских медиков, а с 1 января следующего года вакцину обещают ввести в широкий оборот

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