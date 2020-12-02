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Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 в России

Москва, Среда 02 декабря 2020 15:59
Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 в России
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать масштабную вакцинацию от COVID-19. Первыми российскую вакцину получат медики и учителя.

Соответствующее поручение он дал вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает ТАСС.

По его словам, в стране произведено порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса.

"Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию", - отметил Путин.

Он также уточнил, что вакцинация начнется с медиков и учителей.

"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации", - обратился Путин к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Напомним, ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что Евросоюз ускорил обмен информацией с Россией по вакцине от COVID-19.

Отметим, российскую вакцину также применяют в Беларуси и Казахстане несмотря на то, что она не прошла все стадии клинических исследований. Более того, образцы вакцины уже получила Венгрия. До этого Владимир Путин заявил о возможности поставок в Украину.

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Новости Украины Политика Владимир ПутинвакцинацияCOVID-19

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