Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 в России

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать масштабную вакцинацию от COVID-19. Первыми российскую вакцину получат медики и учителя.

Соответствующее поручение он дал вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает ТАСС.

По его словам, в стране произведено порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса.

"Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию", - отметил Путин.

Он также уточнил, что вакцинация начнется с медиков и учителей.

"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации", - обратился Путин к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

Путин попросил начать массовую вакцинацию от коронавируса в России в конце следующей недели. Голикова осторожно предложила сначала доложить о готовности, но нет. "Давайте вы не доложите, а начнете". pic.twitter.com/ZUnyVEWCOO — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 2, 2020

Напомним, ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что Евросоюз ускорил обмен информацией с Россией по вакцине от COVID-19.

Отметим, российскую вакцину также применяют в Беларуси и Казахстане несмотря на то, что она не прошла все стадии клинических исследований. Более того, образцы вакцины уже получила Венгрия. До этого Владимир Путин заявил о возможности поставок в Украину.