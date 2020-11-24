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ЕС ускорил обмен информацией с Россией по вакцине от COVID, - ВОЗ

Женева, Вторник 24 ноября 2020 12:58
ЕС ускорил обмен информацией с Россией по вакцине от COVID, - ВОЗ
Фото: Ханс Клюге (facebook Hans Kluge Jr)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз ускорил обмен информацией с Россией по вакцине от COVID-19. Речь идет о разработке под названием "Спутник V".

Об этом на пресс-конференции заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, на прошлой неделе прошел международный форум здравоохранения между Евросоюзом и Россией.

"Там был вопрос о вакцинах и технологиях. Мы видим постоянный обмен информацией между Евросоюзом и Российской Федерацией на эту тему, и сейчас этот процесс ускорился", - добавил Клюге.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" несмотря на предостережения Европейской комиссии. При этом венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что этот процесс не стоит политизировать.

До этого президент России Владимир Путин заявил о возможности поставки в Украину вакцины от коронавируса. По его словам, украинская сторона должна обратиться с соответствующим запросом. Отметим, российская вакцина уже массово применяется на территории РФ, хотя и не прошла все стадии клинических исследований.

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Новости Украины Общество ЕвросоюзРоссийская ФедерацияВОЗВакцина

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