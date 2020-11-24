ЕС ускорил обмен информацией с Россией по вакцине от COVID, - ВОЗ

Фото: Ханс Клюге (facebook Hans Kluge Jr)

Европейский союз ускорил обмен информацией с Россией по вакцине от COVID-19. Речь идет о разработке под названием "Спутник V".

Об этом на пресс-конференции заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, на прошлой неделе прошел международный форум здравоохранения между Евросоюзом и Россией.

"Там был вопрос о вакцинах и технологиях. Мы видим постоянный обмен информацией между Евросоюзом и Российской Федерацией на эту тему, и сейчас этот процесс ускорился", - добавил Клюге.

Смотрите прямую трансляцию: Директор ЕРБ ВОЗ @hans_kluge и специалисты по чрезвычайным ситуациям представят последние сведения о #COVID19 и ответят на вопросы журналистов. https://t.co/Ds3dlBascw — WHO/Europe (@WHO_Europe) November 24, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" несмотря на предостережения Европейской комиссии. При этом венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что этот процесс не стоит политизировать.

До этого президент России Владимир Путин заявил о возможности поставки в Украину вакцины от коронавируса. По его словам, украинская сторона должна обратиться с соответствующим запросом. Отметим, российская вакцина уже массово применяется на территории РФ, хотя и не прошла все стадии клинических исследований.