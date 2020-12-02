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Путін доручив почати масштабну вакцинацію від COVID-19 в Росії

Москва, Середа 02 грудня 2020 15:59
Путін доручив почати масштабну вакцинацію від COVID-19 в Росії
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін доручив з наступного тижня розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19. Першими російську вакцину отримають медики та вчителі.

Відповідне доручення він дав віце-прем'єру Тетяні Голіковій, передає ТАСС.

За його словами, в країні вироблено близько 2 млн доз вакцини від коронавірусу.

"Це дає нам можливість розпочати якщо не масову, то масштабну вакцинацію", - зазначив Путін.

Він також уточнив, що вакцинація розпочнеться з медиків і вчителів.

"Якщо ви вважаєте, що ми до такого кроку підійшли впритул, то просив би вас організувати роботу таким чином, щоб в кінці наступного тижня ми вже приступили до цієї масштабної вакцинації", - звернувся Путін до віце-прем'єра РФ Тетяни Голікової.

Нагадаємо, раніше директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге заявив, що Євросоюз прискорив обмін інформацією з Росією щодо вакцини від COVID-19.

Зазначимо, російську вакцину також застосовують у Білорусі та Казахстані незважаючи на те, що вона не пройшла всі стадії клінічних досліджень. Більш того, зразки вакцини вже отримала Угорщина. До цього Володимир Путін заявив про можливість поставок до України.

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Новини України Політика Володимир ПутінвакцинацияCOVID-19

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