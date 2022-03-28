UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин попытается разделить Украину по "корейскому сценарию". В СНБО рассказали, почему это невозможно

Путин попытается разделить Украину по "корейскому сценарию" (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов считает, что Путин может попытаться разделить Украину по "корейскому сценарию". Однако, в СНБО рассказали, почему в Украине это невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Сообщается, что в Украине невозможен "корейский сценарий".

В частности, попытки Путина поделить Украину, как Корею, обречены на поражение. Все потому, что после Второй мировой войны Корейский полуостров был территорией, которая только что освободилась от японских колонизаторов. Поэтому отсутствие собственного правительства и армии в Корее дало возможность СССР и США разделить страну на две разные части и навязать собственную политику местным.

А Украина является суверенным независимым государством с законно избранным правительством во главе с Президентом и армией, которая уже 33-й день борется с российскими оккупантами.

Кроме того, в отличие от корейцев, украинский народ никогда не пристанет к диктаторскому режиму. В частности, это подтверждают многочисленные митинги и сопротивление местного населения на оккупированных территориях Украины.

Ранее Буданов заявил, что РФ подготовила план на следующие 60 дней.

Также Буданов сообщал, что ВСУ освободят временно оккупированные города, но нужна помощь.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинВторжение России в Украину