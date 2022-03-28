ВСУ освободит временно оккупированные города, но нужна помощь, - Буданов
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы освободят временно оккупированные российскими войсками территории Украины. Однако для этого необходима помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Coffee or die.
"Мы стоим и можем долго стоять. Мы к этому готовы. Мы освободим все временно оккупированные территории Украины. Но нам нужна помощь. Нам нужны серьезные системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийские системы калибра 155 мм и более, а также боевая авиация", - заявил Буданов.
При этом он подчеркнул, что Украине нужны самолеты пятого поколения.
"Нам не нужны устаревшие самолеты четвертого поколения. У нашего врага - большая часть боевой авиации четвертого поколения плюс. Наши пилоты, используя устаревшие самолеты, уничтожают более современную авиацию врага и способны овладеть самолетами пятого поколения. Я не сомневаюсь в мастерстве украинских летчиков", - добавил Буданов.
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