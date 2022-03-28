Путін спробує розділити Україну за "корейським сценарієм". У РНБО розповіли, чому це неможливо

Повідомляється, що в Україні неможливий "корейський сценарій".

Зокрема, спроби Путіна поділити Україну, як Корею, приречені на поразку. Все тому, що після Другої світової війни Корейський півострів був територією, яка щойно звільнилась від японських колонізаторів. Тому відсутність власного уряду та армії в Кореї дало можливість СРСР та США розділити країну на дві різні частини і нав'язати власну політику місцевим.

А Україна є суверенною незалежною державою з законно обраним Урядом на чолі з Президентом та армією, яка вже 33-й день бореться з російськими окупантами.

Окрім того, на відміну від корейців, український народ ніколи не пристане до диктаторського режиму. Зокрема, це підтверджують численні мітинги та супротив місцевого населення на окупованих територіях України.