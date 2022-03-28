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РФ подготовила план на следующие 60 дней. Верим, что он будет неудачным, - Буданов

Новина українською →
Киев, Понедельник 28 марта 2022 18:08
РФ подготовила план на следующие 60 дней. Верим, что он будет неудачным, - Буданов Фото: Генерал Буданов (gur.mil.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Начальник украинской разведки раскрыл планы России на ближайшие два месяца войны. Буданов выразил уверенность в их неудаче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на COFFEE OR DIE.

Кирилл Буданов, в интервью журналу Coffie or die, оценил борьбу Украины против превосходящего по силе агрессора. Он рассказал о маниакальном желании РФ взять Киев в первые дни войны. После того как российское командование осознало невозможность выполнения этой задачи, они создали план действий на ближайшие тридцать дней.

"Поэтому они составили план под названием "Д плюс 30" и "Д плюс 60", - сказал он, пояснив, что эти цифры совпадают с ожиданиями России относительно того, как будут обстоять дела через месяц, а затем через два месяца войны", - сказал Буданов.

Генерал отметил, что российские войска провалились в первый период, и выразил осторожный оптимизм по поводу будущего.

Поскольку мы видим шаги и видим, что они делают. Мы надеемся, что можем сказать, что "Д плюс 60" также не будет успешным. Мы в это верим. Мы видим, что план "плюс 60" провалится", - заявил он.

Напомним, что ГУР заявили о создании отряда партизан.

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