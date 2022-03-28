Путин попытается разделить Украину по "корейскому сценарию". В СНБО рассказали, почему это невозможно

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов считает, что Путин может попытаться разделить Украину по "корейскому сценарию". Однако, в СНБО рассказали, почему в Украине это невозможно.

Сообщается, что в Украине невозможен "корейский сценарий".

В частности, попытки Путина поделить Украину, как Корею, обречены на поражение. Все потому, что после Второй мировой войны Корейский полуостров был территорией, которая только что освободилась от японских колонизаторов. Поэтому отсутствие собственного правительства и армии в Корее дало возможность СССР и США разделить страну на две разные части и навязать собственную политику местным.

А Украина является суверенным независимым государством с законно избранным правительством во главе с Президентом и армией, которая уже 33-й день борется с российскими оккупантами.

Кроме того, в отличие от корейцев, украинский народ никогда не пристанет к диктаторскому режиму. В частности, это подтверждают многочисленные митинги и сопротивление местного населения на оккупированных территориях Украины.