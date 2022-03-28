ru ua
Пн, 28 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин попытается разделить Украину по "корейскому сценарию". В СНБО рассказали, почему это невозможно

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 20:05
Путин попытается разделить Украину по "корейскому сценарию". В СНБО рассказали, почему это невозможно Путин попытается разделить Украину по "корейскому сценарию" (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов считает, что Путин может попытаться разделить Украину по "корейскому сценарию". Однако, в СНБО рассказали, почему в Украине это невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Сообщается, что в Украине невозможен "корейский сценарий".

В частности, попытки Путина поделить Украину, как Корею, обречены на поражение. Все потому, что после Второй мировой войны Корейский полуостров был территорией, которая только что освободилась от японских колонизаторов. Поэтому отсутствие собственного правительства и армии в Корее дало возможность СССР и США разделить страну на две разные части и навязать собственную политику местным.

А Украина является суверенным независимым государством с законно избранным правительством во главе с Президентом и армией, которая уже 33-й день борется с российскими оккупантами.

Кроме того, в отличие от корейцев, украинский народ никогда не пристанет к диктаторскому режиму. В частности, это подтверждают многочисленные митинги и сопротивление местного населения на оккупированных территориях Украины.

Ранее Буданов заявил, что РФ подготовила план на следующие 60 дней.

Также Буданов сообщал, что ВСУ освободят временно оккупированные города, но нужна помощь.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Вторжение России в Украину
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров