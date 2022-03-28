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Путін спробує розділити Україну за "корейським сценарієм". У РНБО розповіли, чому це неможливо

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Понеділок 28 березня 2022 20:05
Путін спробує розділити Україну за "корейським сценарієм". У РНБО розповіли, чому це неможливо Путін спробує розділити Україну за "корейським сценарієм" (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов вважає, що Путін може спробувати розділити Україну за "корейським сценарієм". Однак, у РНБО розповіли, чому в Україні це неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Повідомляється, що в Україні неможливий "корейський сценарій".

Зокрема, спроби Путіна поділити Україну, як Корею, приречені на поразку. Все тому, що після Другої світової війни Корейський півострів був територією, яка щойно звільнилась від японських колонізаторів. Тому відсутність власного уряду та армії в Кореї дало можливість СРСР та США розділити країну на дві різні частини і нав'язати власну політику місцевим.

А Україна є суверенною незалежною державою з законно обраним Урядом на чолі з Президентом та армією, яка вже 33-й день бореться з російськими окупантами.

Окрім того, на відміну від корейців, український народ ніколи не пристане до диктаторського режиму. Зокрема, це підтверджують численні мітинги та супротив місцевого населення на окупованих територіях України.

Раніше Буданов заявив, що РФ підготувала план на наступні 60 днів.

Також Буданов повідомляв, що ЗСУ звільнять тимчасово окуповані міста, але потрібна допомога.

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