Путин попросил Си Цзиньпина построить в России заводы: какая позиция Китая
Российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Россия будет приветствовать появление на своей территории китайских производств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
"Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире. Одновременно мы приветствуем создание и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну", - сказал Путин.
Российский диктатор добавил, что РФ готова обеспечить "комфортные условия для деятельности компаний из Китая в России" и считает российско-китайские отношения "образцом межгосударственного общения в 21 веке".
Он также отчитался, что объемы вывоза в Китай российского минерального сырья бьют рекорды.
"В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но и вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа. Кроме того, мы вторые по отгрузкам в Китай угля и третьи - по экспорту сжиженного природного газа", - заявил Путин.
Однако, как отмечает издание, Китай, который стал крупнейшим торговым партнером РФ после начала развязанной ею полномасштабной войны против Украины, пока воздерживается от значительных инвестиций в реальный сектор российской экономики.
Статистика российского Центробанка за три года ни разу не зафиксировала значительного притока капитала из "дружественных" государств.
К тому же суммарный объем прямых иностранных инвестиций в РФ постоянно сокращается - на 63 млрд долларов в прошлом году, на 80 млрд долларов в 2023 году и на 138 млрд долларов - в 2022-м.
С начала полномасштабного вторжения в Украину экономика России, по данным Центробанка РФ, потеряла 57% вложений иностранных инвесторов, а их общий объем опустился до 216 млрд долларов - минимума с 2009 года.
Визит Си Цзиньпина в Москву
Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин вчера вечером, 7 мая, прилетел в Москву по приглашению Кремля для "празднования" так называемого "Дня победы" на параде на Красной площади.
Си Цзиньпин пробудет в российской столице вплоть до 10 мая. Как узнало агенство Bloomberg он договорился с Путиным снова обсудить вопрос строительства газопровода "Сила Сибири - 2".
Сегодня лидер Китая Си Цзиньпинь и российский диктатор Владимир Путин уже встретились в Москве. Они сделали ряд заявлений, обменявшись в основном комплементарными фразами.
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