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Путин может попасть в тюрьму за военные преступления

Автор: Сергей Пышкин

Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин может попасть в тюрьму. Его привлекут к ответственности за военные преступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Рааба.

По словам Рааба, риск того, что Путин попадет в тюрьму является очень реальным. То же касается и всех военных командиров агрессора.

"Кроме его личной ситуации, каждый командир, который действует в Украине или даже в Москве, когда они сталкиваются с незаконными приказами, будь это нападение на гражданских лиц, или иным образом, нападение на незаконные или незаконные объекты, теперь они знают, что Международный уголовный суд ведет расследование, а главный прокурор Карим Хан, кажется, едет в Украину", - отметил Рааб.

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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