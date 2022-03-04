Путин может попасть в тюрьму за военные преступления

Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин может попасть в тюрьму. Его привлекут к ответственности за военные преступления.

По словам Рааба, риск того, что Путин попадет в тюрьму является очень реальным. То же касается и всех военных командиров агрессора.

"Кроме его личной ситуации, каждый командир, который действует в Украине или даже в Москве, когда они сталкиваются с незаконными приказами, будь это нападение на гражданских лиц, или иным образом, нападение на незаконные или незаконные объекты, теперь они знают, что Международный уголовный суд ведет расследование, а главный прокурор Карим Хан, кажется, едет в Украину", - отметил Рааб.