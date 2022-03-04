Путін може потрапити до в'язниці через військові злочини

Міністр юстиції Великобританії Домінік Рааба вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін може потрапити до в’язниці. Його притягнуть до відповідальності через військові злочини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Рааба.
За словами Рааба, ризик того, що Путін потрапить до в’язниці є дуже реальним. Те саме стосується й усіх військових командирів агресора.
"Крім його особистої ситуації, кожен командир, який діє в Україні або навіть у Москві, коли вони стикаються з незаконними наказами, чи то напад на цивільних осіб, чи іншим чином, напад на незаконні чи незаконні об'єкти, тепер вони знають, що Міжнародний кримінальний суд веде розслідування, а головний прокурор Карім Хан, здається, їде до України", - відзначив Рааба.
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