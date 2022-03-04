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Путін може потрапити до в'язниці через військові злочини

Автор: Сергій Пишкін

Міністр юстиції Великобританії Домінік Рааба вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін може потрапити до в’язниці. Його притягнуть до відповідальності через військові злочини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Рааба.

За словами Рааба, ризик того, що Путін потрапить до в’язниці є дуже реальним. Те саме стосується й усіх військових командирів агресора.

"Крім його особистої ситуації, кожен командир, який діє в Україні або навіть у Москві, коли вони стикаються з незаконними наказами, чи то напад на цивільних осіб, чи іншим чином, напад на незаконні чи незаконні об'єкти, тепер вони знають, що Міжнародний кримінальний суд веде розслідування, а головний прокурор Карім Хан, здається, їде до України", - відзначив Рааба.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяУкраїна