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"Путин ошибся". Макрон до сих пор считает возможными переговоры Украины и России

Новина українською →
Четверг 01 декабря 2022 17:36
"Путин ошибся". Макрон до сих пор считает возможными переговоры Украины и России Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Франции Эммануэль Макрон считает возможным проведение мирных переговоров между Украиной и Россией по окончанию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Макрона ABC News.

"Я считаю, что президент Путин совершил огромную ошибку, начав эту войну", - сказал Макрон, вспомнив Минские соглашения, заключенные между Украиной и Россией после 2014 года с целью предотвращения войны, которые нарушила страна-агрессор.

"Был политический и дипломатический процесс с привлечением международного сообщества. И он (Путин - ред.) решил самостоятельно, основываясь на фейковом нарративе, сказав, что НАТО будет использовать Украину для нападения на Россию, что абсолютно неправильно", - сказал французский президент.

Он также отметил, что мир, заключенный между странами, должен быть устойчивым: "Хороший мир - это не мир, который будет навязан украинцам другими".

Макрон добавил, что надеется, что Путин будет рациональным по прекращению войны путем переговоров.

"(Путин - ред.) руководит, и он руководит достаточно долго… Он знает своих людей. Я считаю, что он ошибся. Разве невозможно вернуться за стол и о чем-то договориться? Я думаю, что это еще возможно", - сказал президент Франции.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что надеется на начало переговоров между Украиной и РФ в ближайшее время. Он считает, что они могут пройти при посредничестве Китая.

Президент Франции также отмечал, что переговоры должны проходить на условиях Киева и в то время, когда это будет удобно Украине.

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Франция Российская Федерация Эммануэль Макрон
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