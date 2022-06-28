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Путин получит еще больше НАТО возле границ России, - Столтенберг

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент России Владимир Путин в ближайшее время получит еще большее присутствие НАТО возле российских границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга после подписания меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией, который открывает скандинавским странам путь на вступление в альянс.

"То, что происходит сейчас - это самый быстрый процесс присоединения к НАТО… И это четкий месседж президенту России Владимиру Путину о том, что двери НАТО открыты", - отметил он.

По его словам, в декабре прошлого года Путин, прикрываясь гарантиями безопасности, требовал прекратить расширение альянса.

"Он хотел меньше НАТО, но сейчас Путин получит больше НАТО возле своих границ", - добавил Столтенберг.

Напомним, сегодня на полях саммита НАТО турецкая сторона согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Конкретные шаги будут обсуждаться в течение двух дней.

До полномасштабного вторжения России в Украину российский президент Владимир Путин требовал исключить расширение НАТО на восток. Более того, Москва настаивала на отводе натовских сил и вооружений с территорий стран Балтии и Восточной Европы.

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Владимир ПутинНАТОРоссийская ФедерацияЙенс Столтенберг