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Путін отримає ще більше НАТО біля кордонів Росії, - Столтенберг

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент Росії Володимир Путін найближчим часом отримає ще більшу присутність НАТО біля російських кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга після підписання меморандуму між Туреччиною, Швецією і Фінляндією, який відкриває скандинавським країнам шлях на вступ до альянсу.

"Те, що відбувається зараз - це найшвидший процес приєднання до НАТО... І це чіткий меседж президенту Росії Володимиру Путіну про те, що двері НАТО відкриті", - зазначив він.

За його словами, в грудні минулого року Путін, прикриваючись гарантіями безпеки, вимагав припинити розширення альянсу.

"Він хотів менше НАТО, але зараз Путін отримає більше НАТО біля своїх кордонів", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні на полях саміту НАТО турецька сторона погодилася підтримати вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. Конкретні кроки будуть обговорюватися протягом двох днів.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну російський президент Володимир Путін вимагав виключити розширення НАТО на схід. Більше того, Москва наполягала на відведенні натовських сил і озброєнь з територій країн Балтії та Східної Європи.

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Володимир ПутінНАТОРосійська ФедераціяЄнс Столтенберг