ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Путин о покушении на Навального: У нас нет такой привычки убивать кого-либо

Новина українською →
Москва, Понедельник 14 июня 2021 14:46
Путин о покушении на Навального: У нас нет такой привычки убивать кого-либо Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин отверг обвинения в том, что российское руководство занимается убийствами политических оппонентов. По его словам, это относится и к прошлогоднему покушению на оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

"У нас нет такой привычки - убивать кого-либо", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, отдавал ли он распоряжение о покушении на Навального и об убийстве за последние несколько лет других политических соперников.

Напомним, в августе 2020 года из-за отравления Алексея Навального в Омске экстренно посадили самолет с политиком, после чего его госпитализировали. Местные медики не подтверждали отравление химическим ядом, но через несколько дней оппозиционера удалось вывезти на лечение в Германию.

По возвращению в Россию в январе 2021 года Навального взяли под стражу и приговорили к тюремному заключению, поскольку он якобы нарушил условия условного срока.

Весной Навальный в тюрьме объявил голодовку из-за недопуска гражданского врача, но во второй половине апреля прекратил ее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин Навальный
NEWS
Зеленский потребовал увольнения чиновников за невыплату зарплат врачам
Зеленский потребовал увольнения чиновников за невыплату зарплат врачам
DAILY
Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Город со шрамами. Как Мариуполь провел седьмую годовщину освобождения от боевиков