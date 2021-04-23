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Навальный прекращает голодовку

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 15:12
Навальный прекращает голодовку Фото: оппозиционер Алексей Навальный (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что прекращает голодовку в тюрьмею. Такое заявление он сделал после того, как к нему пустили медиков.

Об этом сообщается на странице Навального в Instagram.

По словам оппозиционера, его дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом 21 апреля.

"Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: “через минимальное время лечить будет некого”... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания", - сказал Навальный.

В то же время он требует допустить к нему "необходимого врача".

"У меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня", - написал оппозиционер.

Ранее сообщалось, что у Навального в тюрьме проблемы со здоровьем, он испытывает боли в спине и ноге.

РБК-Украина писало, что 31 марта стало известно, что Навальный объявил голодовку. Он заявил, что отказывается принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность.

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