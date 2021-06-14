Путін про замах на Навального: у нас немає такої звички вбивати кого-небудь

Президент Росії Володимир Путін відкинув звинувачення в тому, що російське керівництво займається вбивствами політичних опонентів. За його словами, це відноситься і до тогорічного замаху на опозиціонера Олексія Навального .

Про це Путін заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC .

"У нас немає такої звички - вбивати кого-небудь", - сказав Путін, відповідаючи на питання про те, чи віддавав він розпорядження про замах на Навального і про вбивство за останні кілька років інших політичних суперників.

Нагадаємо, у серпні 2020 року через отруєння Олексія Навального в Омську екстрено посадили літак з політиком, після чого його госпіталізували. Місцеві медики не підтверджували отруєння хімічною отрутою, але через кілька днів опозиціонера вдалося вивезти на лікування до Німеччини.

По поверненню в Росію в січні 2021 року Навального взяли під варту і засудили до тюремного ув'язнення, оскільки він нібито порушив умови умовного терміну.

Навесні Навальний у в'язниці оголосив голодування через недопуск цивільного лікаря, але у другій половині квітня припинив її.