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Путин покончил с "Минском" в 2021 году: Меркель рассказала, когда узнала о подготовке РФ к войне

Фото: Ангела Меркель, экс-канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что информация о подготовке РФ к войне в Украине поступила от спецслужб США в октябре 2021 года. При этом год нормандский формат уже не работал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Phoenix.

По ее словам, Путин сам "покончил" с переговорами в Минске.

"Президент России, в принципе, покончил с ними еще тогда, когда столица Беларуси оставалась последней площадкой, на которой мы еще могли говорить о ситуации на Донбассе", - заявила Меркель.

Экс-канцлер добавила, что ситуация с возможной эскалацией обсуждалась в последние месяцы ее пребывания в должности с европейскими лидерами, "было ясно, что ситуация очень серьезная".

"Я следила за этим, еще находясь в должности. Думаю, самое позднее на саммите G20 в Риме в конце октября (2021 года) службы США уже имели сведения об этом, и с этого времени мы очень много говорили об этом", - рассказала она.

По ее словам, она внимательно следила за визитом канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля, так как "было ясно, что происходит что-то нехорошее"

Отметим, 2 июня Меркель выразила солидарность с Украиной в "варварской войне" с Россией. Заявление было сделано после нескольких месяцев молчания, вызвавших критику ее собственной политики в отношении Москвы.

В 2021 году среди ключевых мировых лидеров лучше всего украинцы относились именно к Ангеле Меркель.

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Ангела Меркель