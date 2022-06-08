Путин покончил с "Минском" в 2021 году: Меркель рассказала, когда узнала о подготовке РФ к войне

По ее словам, Путин сам "покончил" с переговорами в Минске.

"Президент России, в принципе, покончил с ними еще тогда, когда столица Беларуси оставалась последней площадкой, на которой мы еще могли говорить о ситуации на Донбассе", - заявила Меркель.

Экс-канцлер добавила, что ситуация с возможной эскалацией обсуждалась в последние месяцы ее пребывания в должности с европейскими лидерами, "было ясно, что ситуация очень серьезная".

"Я следила за этим, еще находясь в должности. Думаю, самое позднее на саммите G20 в Риме в конце октября (2021 года) службы США уже имели сведения об этом, и с этого времени мы очень много говорили об этом", - рассказала она.

По ее словам, она внимательно следила за визитом канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля, так как "было ясно, что происходит что-то нехорошее"

Отметим, 2 июня Меркель выразила солидарность с Украиной в "варварской войне" с Россией. Заявление было сделано после нескольких месяцев молчания, вызвавших критику ее собственной политики в отношении Москвы.

В 2021 году среди ключевых мировых лидеров лучше всего украинцы относились именно к Ангеле Меркель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.