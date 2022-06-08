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Путін покінчив з "Мінськом" в 2021 році: Меркель розповіла, коли дізналася про підготовку РФ до війни

Фото: Ангела Меркель, екс-канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ексканцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що інформація про підготовку РФ до війни в Україні надійшла від спецслужб США в жовтні 2021 року. При цьому рік нормандський формат вже не працював.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Phoenix.

За її словами, Путін сам "покінчив" з переговорами в Мінську.

"Президент Росії, в принципі, покінчив з ними ще тоді, коли столиця Білорусі залишалася останнім майданчиком, на якому ми ще могли говорити про ситуацію на Донбасі", - заявила Меркель.

Ексканцлер додала, що ситуація з можливою ескалацією обговорювалася в останні місяці її перебування на посаді з європейськими лідерами, "було ясно, що ситуація дуже серйозна".

"Я стежила за цим, ще перебуваючи на посаді. Думаю, найпізніше на саміті G20 в Римі в кінці жовтня (2021 року) служби США вже мали відомості про це, і з цього часу ми дуже багато говорили про це", - розповіла вона.

За її словами, вона уважно стежила за візитом канцлера Олафа Шольца в Москву 15 лютого, оскільки "було зрозуміло, що відбувається щось недобре"

Зазначимо, 2 червня Меркель висловила солідарність з Україною у "варварській війні" з Росією. Заява була зроблена після декількох місяців мовчання, що викликали критику її власної політики щодо Москви.

У 2021 році серед ключових світових лідерів найкраще українці ставилися саме до Ангели Меркель.

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Ангела Меркель