Путин и Лукашенко возглавили антирейтинг симпатий украинцев

В сентябре 2021 года украинцы негативно относятся только к руководителям Беларуси и России. Антирейтинг возглавляет Владимир Путин, к которому негативно относятся 81% опрошенных, позитивно - только 15%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

К Александру Лукашенко негативно относятся 59% опрошенных, позитивно- 34%. При этом, за последний год отношение к нему ухудшилось с 45 до 34%, а за последние два года вдвое (с 67 до 34%).

Среди ключевых мировых лидеров лучше всего украинцы относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% - позитивно, 19% - негативно) и президенту США Джозефу Байдену (64% - позитивно, 19% - негативно).

Президента Франции Эммануэля Макрона позитивно оценили 57%, негативно - 19%, не смогли оценить или не знали такого - 23%. Президента Польши Анджея Дуды позитивно оценили 54%, негативно - 10%, не смогли оценить или не знают такого - 37%.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 2 - 4 сентября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.