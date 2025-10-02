Путін погрожує вдарити по українських АЕС: вже готове "виправдання"

Путін нафантазував, що російські енергетики нібито не можуть полагодити електромережі, що ведуть до Запорізької АЕС, оскільки ділянка, де вони розташовані, знаходиться в зоні досяжності української артилерії.

Також диктатор звинуватив співробітників МАГАТЕ, які присутні на станції, у тому, що вони "мовчать, але все бачать".

"Це небезпечна гра, і на тій стороні люди теж повинні розуміти. Якщо вони будуть із цим грати, у них є ще атомні електростанції на їхньому боці. І що нам заважає відповідати дзеркально? Нехай задумаються над цим", - погрожує голова Кремля.