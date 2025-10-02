RU

Курс доллара

Путин угрожает ударить по украинским АЭС: уже готово "оправдание"

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия может нанести удар по украинским атомным электростанциям под вымышленным предлогом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление российского диктатора Владимира Путина на Валдайском форуме.

Путин нафантазировал, что российские энергетики якобы не могут починить электросети, которые ведут к Запорожской АЭС, поскольку участок, где они расположены, находится в зоне досягаемости украинской артиллерии. 

Также диктатор обвинил сотрудников МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, в том, что они "помалкивают, но все видят". 

"Это опасная игра, и на той стороне люди тоже должны понимать. Если они будут с этим играть, у них есть еще атомные электростанции на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим", - угрожает глава Кремля. 

Блэкаут на Запорожской АЭС

Напомним, Запорожская атомная электростанция находится в состоянии блэкаута уже девять дней.

Как отметил сегодня главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков, это аварийная ситуация, которая может перерасти в аварию.

По его словам, оккупанты создают препятствия для восстановления электроснабжения АЭС.

Подача электроэнергии на АЭС в первую очередь нужна для охлаждения реакторов. Сейчас этот процесс полностью зависит от генераторов.

Владимир ПутинЗапорожская АЭСРоссийская ФедерацияАЭСВойна в УкраинеРакетный ударАтака дронов