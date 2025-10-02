Путин угрожает ударить по украинским АЭС: уже готово "оправдание"

Путин нафантазировал, что российские энергетики якобы не могут починить электросети, которые ведут к Запорожской АЭС, поскольку участок, где они расположены, находится в зоне досягаемости украинской артиллерии.

Также диктатор обвинил сотрудников МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, в том, что они "помалкивают, но все видят".

"Это опасная игра, и на той стороне люди тоже должны понимать. Если они будут с этим играть, у них есть еще атомные электростанции на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим", - угрожает глава Кремля.