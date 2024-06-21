Путін погрожує Південній Кореї за можливе рішення про надання зброї Україні

Нагадаємо, Південна Корея заявила, що розгляне можливість постачання зброї в Україну після того, як Північна Корея та Росія підписали пакт про взаємну оборону у разі війни.

Під час візиту в КНДР Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає "негайне" надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн.

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