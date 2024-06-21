Путин угрожает Южной Корее за возможное решение о предоставлении оружия Украине

Напомним, Южная Корея заявила, что рассмотрит возможность поставок оружия в Украину после того, как Северная Корея и Россия подписали договор о взаимной обороне в случае войны.

Во время визита в КНДР Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

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