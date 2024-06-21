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Путин угрожает Южной Корее за возможное решение о предоставлении оружия Украине

Фото: российский диктатор Владимир Путин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что со стороны Южной Кореи будет "очень большой ошибкой" предоставить летальное оружие Украине. Сеул пообещал рассмотреть такую возможность после того, как Северная Корея и Россия подписали соглашение, предусматривающее взаимную помощь в случае "агрессии" против одной из стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий в Украине, то это было бы очень большой ошибкой. Я надеюсь, что этого не произойдет. Если это произойдет, то мы тоже тогда будем принимать соответствующие решения, чем нынешнее руководство Южной вряд ли будет довольно ", – сказал Путин на пресс-конференции в Ханое.

Напомним, Южная Корея заявила, что рассмотрит возможность поставок оружия в Украину после того, как Северная Корея и Россия подписали договор о взаимной обороне в случае войны.

Во время визита в КНДР Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

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Владимир ПутинКНДРЮжная Корея