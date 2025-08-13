Путін поговорив з Кім Чен Ином про війну перед зустріччю з Трампом

Російський диктатор Володимир Путін поговорив з лідером КНДР Кім Чем Ином. Це сталося напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пишуть державні північнокорейські ЗМІ, під час розмови у вівторок, 12 серпня, Путін подякував Кім Чен Ину за підтримку війни проти України. Сторони "обмінялися думками з питань, що становлять взаємний інтерес".
Крім того, північнокорейський диктатор пообіцяв Путіну і надалі надавати допомогу у війні проти України.
"Кім Чен Ин висловив тверду впевненість у тому, що КНДР завжди залишатиметься вірною духу договору між КНДР та Росією та повністю підтримуватиме всі заходи, які російське керівництво вживатиме в майбутньому", - пишуть ЗМІ.
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці.
Як відомо, Трамп 13 серпня проведе розмови з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. За даними ABC News, Зеленський в середу зустрінеться в режимі онлайн з Трампом та віцепрезидентом США Джей ді Венсом.
Путін своєю чергою також телефонував лідерам Казахстану, Таджикистану та Узбекистану, а також 8 серпня провів розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Більше про зустріч Трампа і Путіна та чого чекати в Україні - читайте в нашому матеріалі.