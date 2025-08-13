RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Путин поговорил с Ким Чен Ыном о войне перед встречей с Трампом

Фото: Ким Чен Ын и Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин поговорил с лидером КНДР Ким Чем Ыном. Это произошло накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишут государственные северокорейские СМИ, во время разговора во вторник, 12 августа, Путин поблагодарил Ким Чен Ына за поддержку войны против Украины. Стороны "обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес".

Кроме того, северокорейский диктатор пообещал Путину и в дальнейшем оказывать помощь в войне против Украины.

"Ким Чен Ын выразил твердую уверенность в том, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и Россией и полностью поддерживать все меры, которые российское руководство будет принимать в будущем", - пишут СМИ.

 

Встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

Как известно, Трамп 13 августа проведет разговоры с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным ABC News, Зеленский в среду встретится в режиме онлайн с Трампом и вице-президентом США Джей ди Вэнсом.

Путин в свою очередь также звонил лидерам Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, а также 8 августа провел разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Больше о встрече Трампа и Путина и чего ждать в Украине - читайте в нашем материале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияКНДРКим Чен ЫнВстреча Трампа и Путина