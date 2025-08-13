Путин поговорил с Ким Чен Ыном о войне перед встречей с Трампом

Как пишут государственные северокорейские СМИ, во время разговора во вторник, 12 августа, Путин поблагодарил Ким Чен Ына за поддержку войны против Украины. Стороны "обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес".

Кроме того, северокорейский диктатор пообещал Путину и в дальнейшем оказывать помощь в войне против Украины.

"Ким Чен Ын выразил твердую уверенность в том, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и Россией и полностью поддерживать все меры, которые российское руководство будет принимать в будущем", - пишут СМИ.