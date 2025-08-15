Путін подякував КНДР за підтримку у війні проти України: що відомо з листа Кім Чен Ину

У листі з нагоди річниці визволення Кореї від японського правління Путін згадав, як "частини Радянської Червоної Армії та північнокорейські війська разом боролися за припинення колоніальної окупації Японії".

"Узи войовничої дружби, доброї волі та взаємодопомоги, що були зміцнені в часи війни давно, залишаються міцними та надійними навіть сьогодні", - заявив Путін.

У своєму листі диктатор назвав "героїчним" дійство північнокорейських військ, відправлених для участі в бойових діях в Україні.

"Це повністю довела героїчна участь солдатів КНДР у звільненні території Курської області від українських окупантів", - сказав він.