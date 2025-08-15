Путин поблагодарил КНДР за поддержку в войне против Украины: что известно из письма Ким Чен Ыну

В письме по случаю годовщины освобождения Кореи от японского правления Путин вспомнил, как "части Советской Красной Армии и северокорейские войска вместе боролись за прекращение колониальной оккупации Японии".

"Узы воинственной дружбы, доброй воли и взаимопомощи, которые были укреплены во времена войны давно, остаются крепкими и надежными даже сегодня", - заявил Путин.

В своем письме диктатор назвал "героическим" действие северокорейских войск, отправленных для участия в боевых действиях в Украине.

"Это полностью доказало героическое участие солдат КНДР в освобождении территории Курской области от украинских оккупантов", - сказал он.