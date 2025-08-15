RU

Путин поблагодарил КНДР за поддержку в войне против Украины: что известно из письма Ким Чен Ыну

Фото: российский диктатор Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин в письме к лидеру КНДР Ким Чен Ыну поблагодарил Северную Корею за поддержку и помощь в войне против Украины, назвав сотрудничество между странами "стратегическим партнерством".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В письме по случаю годовщины освобождения Кореи от японского правления Путин вспомнил, как "части Советской Красной Армии и северокорейские войска вместе боролись за прекращение колониальной оккупации Японии".

"Узы воинственной дружбы, доброй воли и взаимопомощи, которые были укреплены во времена войны давно, остаются крепкими и надежными даже сегодня", - заявил Путин.

В своем письме диктатор назвал "героическим" действие северокорейских войск, отправленных для участия в боевых действиях в Украине.

"Это полностью доказало героическое участие солдат КНДР в освобождении территории Курской области от украинских оккупантов", - сказал он.

Северная Корея помогает России

Напомним, что российские войска перешли в контрнаступление, чтобы ликвидировать последние позиции Киева в Курской области России, где Украина закрепилась в прошлом году.

На фоне этого Путин даже посетил это изолированное государство, страны подписали пакт о взаимной обороне.

В этом году в апреле Северная Корея подтвердила, что развернула контингент своих солдат на передовой в Украине вместе с российскими войсками. Южнокорейские и западные разведывательные службы заявили, что Пхеньян в 2024 году отправил в Курскую область России более 10 000 солдат, а также артиллерийские снаряды, ракеты и ракетные системы большой дальности.

Заметим, что вчера, 14 августа, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что Северная Корея планирует в ближайшее время перебросить в Россию дополнительные войска.

По его данным, речь идет об около 6 тысяч военнослужащих и от 50 до 100 единиц техники, включая основные боевые танки и бронетранспортеры.

Стоит отметить, что Южнокорейская разведка ранее тоже сообщала, что Северная Корея готовит новую партию солдат для отправки в Россию.

