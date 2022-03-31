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Путин подписал указ о призыве в армию. Хотят набрать 134 500 срочников

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Москва, Четверг 31 марта 2022 13:30
Путин подписал указ о призыве в армию. Хотят набрать 134 500 срочников Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весенней призывной кампании. В ряды российской армии намерены набрать 134 500 военнослужащих срочной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Путина.

Согласно указу, в рамках весенней призывной кампании с 1 апреля по 15 июля 2022 года намерены набрать 134 500 срочников из числа мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Кроме того, Путин распорядился провести демобилизацию солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых подошел к концу.

Напомним, ранее в Центре оперативного информирования Министерства обороны Украины заявили, что у российской оккупационной армии есть кадровые проблемы, поскольку для войны против Украины начали перебрасывать военных из разных управлений.

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