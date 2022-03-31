Путін підписав указ про призов до армії. Хочуть набрати 134 500 строковиків
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про початок весняної призовної кампанії. До лав російської армії мають намір набрати 134 500 військовослужбовців строкової служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Путіна.
Згідно з указом, в рамках весняної призовної кампанії з 1 квітня по 15 липня 2022 року мають намір набрати 134 500 строковиків з числа чоловіків у віці від 18 до 27 років. Крім того, Путін розпорядився провести демобілізацію солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін служби яких підійшов до кінця.
Нагадаємо, раніше в Центрі оперативного інформування Міністерства оборони України заявили, що у російської окупаційної армії є кадрові проблеми, оскільки для війни проти України почали перекидати військових з різних управлінь.
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