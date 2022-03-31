Путін підписав указ про призов до армії. Хочуть набрати 134 500 строковиків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Путіна .

Згідно з указом, в рамках весняної призовної кампанії з 1 квітня по 15 липня 2022 року мають намір набрати 134 500 строковиків з числа чоловіків у віці від 18 до 27 років. Крім того, Путін розпорядився провести демобілізацію солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін служби яких підійшов до кінця.

Нагадаємо, раніше в Центрі оперативного інформування Міністерства оборони України заявили, що у російської окупаційної армії є кадрові проблеми, оскільки для війни проти України почали перекидати військових з різних управлінь.

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