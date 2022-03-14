У российских оккупантов большие кадровые проблемы, - Минобороны

В Центре оперативного информирования Министерства обороны Украины рассказали, что у российских оккупантов есть кадровые проблемы, так как в Украину начали перебрасывать военных из разных управлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг офицера Центра оперативного информирования Минобороны Украины Леонида Матюхина.

Он сообщил, что военнослужащие Украины изъяли документы, принадлежащие военнослужащим 21-й отдельной мотострелковой бригады, 2 армии центрального военного округа, 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й армии южного военного округа, а также военнослужащим федерального управления по безопасному хранению и уничтожению.

"Присутствие последних на фронте свидетельствует о кадровых проблемах в армии оккупанта, - подчеркнул Матюхин.

Он добавил, что в рядах ВС РФ полно военнослужащих, которые не хотят воевать. Они находятся в Украине и совершенно ничего не знают о реальном положении дел.

Также он отметил, что оккупанты часто используют гражданскую инфраструктуру для огневых позиций.

"Силы ВСУ нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре противника. Фиксируются редкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники. Все, чем гордятся оккупанты – обстрел местного населения", - сказал Леонид Матюхин.

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