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Путин не подключился во время переговоров с Макроном и Меркель, - Зеленский

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел трехсторонние переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент РФ Владимир Путин не захотел присоединиться к переговорам.

Об этом заявил Зеленский по результатам встречи во Франции.

"У нас был разговор с Макроном, а затем подключилась по видеосвязи Меркель. Подключение Путина не было. Хотя я настроен, чтобы мы в четырех включились", - сказал он.

Зеленский сообщил, что в ходе переговоров с Макрона и Меркель говорили об обострении на Донбассе, обстрелах снайперов. Также он рассказал о 30 погибших военных с начала 2021 года.

Напомним, Зеленский в ходе визита во Францию охарактеризовал отношения с Макроном как теплее, чем погода.

Ранее Зеленский комментировал предстоящие переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которые должны состояться завтра, 16 апреля. Он отметил, что пока что нормандский формат имеет такой вид.

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