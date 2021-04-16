Путин не подключился во время переговоров с Макроном и Меркель, - Зеленский

"У нас был разговор с Макроном, а затем подключилась по видеосвязи Меркель. Подключение Путина не было. Хотя я настроен, чтобы мы в четырех включились", - сказал он.

Зеленский сообщил, что в ходе переговоров с Макрона и Меркель говорили об обострении на Донбассе, обстрелах снайперов. Также он рассказал о 30 погибших военных с начала 2021 года.