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Путін не підключився під час переговорів з Макроном і Меркель, - Зеленський

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський провів тристоронні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Президент РФ Володимир Путін не захотів приєднатися до переговорів.

Про це заявив Зеленський за результатами зустрічі у Франції.

"У нас була розмова з Макроном, а потім підключила по відеозвкязк Меркель. Підключення Путіна не було. Хоча я налаштований, щоб ми в чотирьох включилися", - сказав він.

Зеленський повідомив, що в ході переговорів з Макроном і Меркель говорили про загострення на Донбасі, обстріли снайперів. Також він розповів про 30 загиблих військових з початку 2021 року.

(новина доповнюється)

Нагадаємо, Зеленський в ході візиту до Франції охарактеризував відносини з Макрона як "тепліше, ніж погода".

Раніше Зеленський коментував майбутні переговори з президентом Франції Еммануелем Макрона і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, які повинні відбутися завтра, 16 квітня. Він зазначив, що поки що нормандський формат має такий вигляд.

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