Путін не підключився під час переговорів з Макроном і Меркель, - Зеленський

"У нас була розмова з Макроном, а потім підключила по відеозвкязк Меркель. Підключення Путіна не було. Хоча я налаштований, щоб ми в чотирьох включилися", - сказав він.

Зеленський повідомив, що в ході переговорів з Макроном і Меркель говорили про загострення на Донбасі, обстріли снайперів. Також він розповів про 30 загиблих військових з початку 2021 року.

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